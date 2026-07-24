  1. В Украине

Не каждый пай влияет на субсидию — когда прибыль учтут в расчетах

07:08, 24 июля 2026 137
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай.
Не каждый пай влияет на субсидию — когда прибыль учтут в расчетах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Доход от земельного пая учитывается при назначении жилищной субсидии, если владелец получал с него прибыль в соответствующий период. Размер помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом суммы такого дохода.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, если земельный пай передан в аренду, а арендатор рассчитывается с собственником продукцией или другими товарами (то есть в натуральной форме), арендатор обязан предоставить в налоговые органы отчет с указанием денежной стоимости такой арендной платы.

Данные о полученном владельцем пая доходе поступают в Пенсионный фонд Украины автоматически — через электронное информационное взаимодействие с Государственной налоговой службой.

При этом само наличие земельного пая не влияет на право получения субсидии. Если пай не приносит домохозяйству дохода, его не учитывают при расчете размера жилищной субсидии. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Пенсионном фонде разъяснили порядок определения размера субсидий и льгот, а также учета доходов при их расчете. Жилищная субсидия — это государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она является безвозвратной и рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и суммой обязательного платежа, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Пенсионный фонд ПФУ субсидия

Популярные новости

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 7k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 7k
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 6k
Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 11k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 8k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Сергей Марченко – министр финансов Украины: полная биография и профессиональный путь

Сергей Марченко, уже более шести лет отвечающий за финансовую политику государства и управление бюджетом в условиях войны, сохранил должность министра финансов в новом составе Кабинета Министров Украины.

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Виталий Безгин, министр по делам развития гродад, территорий и внутренне перемещенных лиц: карьерный путь в правительство

Виталий Безгин: путь от рекламной индустрии до руководства одним из ключевых министерств.

Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета

Новые правила для телеканалов и радиостанций: Нацсовет извенил порядок лицензирования во время войны.

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]