Не каждый пай влияет на субсидию — когда прибыль учтут в расчетах

Размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Доход от земельного пая учитывается при назначении жилищной субсидии, если владелец получал с него прибыль в соответствующий период. Размер помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом суммы такого дохода.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, если земельный пай передан в аренду, а арендатор рассчитывается с собственником продукцией или другими товарами (то есть в натуральной форме), арендатор обязан предоставить в налоговые органы отчет с указанием денежной стоимости такой арендной платы.

Данные о полученном владельцем пая доходе поступают в Пенсионный фонд Украины автоматически — через электронное информационное взаимодействие с Государственной налоговой службой.

При этом само наличие земельного пая не влияет на право получения субсидии. Если пай не приносит домохозяйству дохода, его не учитывают при расчете размера жилищной субсидии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Пенсионном фонде разъяснили порядок определения размера субсидий и льгот, а также учета доходов при их расчете. Жилищная субсидия — это государственная помощь для семей, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она является безвозвратной и рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и суммой обязательного платежа, которую семья должна оплачивать самостоятельно.