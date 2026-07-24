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Бюджетный рай у океана: какой курорт в Европе признали самым дешевым для семейного отпуска

07:46, 24 июля 2026 24
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В расчет вошли цены на кофе, пиво, безалкогольные напитки, вино, воду, солнцезащитный крем, средство от насекомых, детскую пиццу, обеды для взрослых и семейный ужин с напитками.
Бюджетный рай у океана: какой курорт в Европе признали самым дешевым для семейного отпуска
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Курорт Алгарве на юге Португалии стал самым доступным направлением в Европе для семейного отдыха летом 2026 года. Он занял первое место в рейтинге бюджетных курортов, опередив популярные направления в Болгарии и других странах.

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Исследование провели эксперты Post Office. Они сравнили стоимость 10 основных туристических расходов на 22 европейских курортах. В расчет вошли цены на кофе, пиво, безалкогольные напитки, вино, воду, солнцезащитный крем, средство от насекомых, детскую пиццу, обеды для взрослых и семейный ужин с напитками.

При этом стоимость авиабилетов и проживания в исследовании не учитывалась.

Согласно рейтингу Family Holiday Costs Barometer, в португальском Алгарве набор базовых туристических услуг в среднем стоит 140 фунтов стерлингов — около 8,4 тысячи гривен.

Средние цены на курорте составляют:

  • чашка кофе — 1,27 фунта (около 76 гривен);
  • солнцезащитный крем — 9,95 фунта (примерно 595 гривен);
  • обед из двух блюд для двух взрослых — 20,97 фунта (около 1 250 гривен).

Второе место в рейтинге занял болгарский курорт Солнечный берег. Стоимость аналогичного набора туристических расходов там составляет около 142 фунтов стерлингов (примерно 8,5 тысячи гривен).

Самым дорогим направлением среди участников исследования стал итальянский Сорренто. Там туристическая корзина обойдется почти в два раза дороже, чем в Алгарве, — около 268 фунтов стерлингов (более 16 тысяч гривен).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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Португалия туризм цены

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