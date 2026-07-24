Андрей Бутенко, министр образования и науки Украины: биография, карьера и научная деятельность

Андрей Бутенко — украинский ученый, педагог, кандидат исторических наук, доцент, который с июля 2026 года занимает должность министра образования и науки Украины.

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Андрей Бутенко — украинский ученый и управленец в сфере образования, который более двух десятилетий работает в системе общего и высшего образования. Профессиональную деятельность он начал как учитель истории и правоведения, впоследствии занимал руководящие должности в учреждении высшего образования, а также возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. В июле 2026 года Верховная Рада назначила его министром образования и науки Украины.

Биография

Андрей Петрович Бутенко родился 11 ноября 1978 года в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области.

Высшее образование получил в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова, где обучался по специальности «История и правоведение». Также окончил Луганский государственный университет внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко по специальности «Правоведение».

В 2001–2004 годах обучался в аспирантуре Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. В 2006 году в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого защитил кандидатскую диссертацию по специальности «История Украины» и получил ученую степень кандидата исторических наук. Имеет ученое звание доцента.

Карьера в образовании

Профессиональную деятельность Андрей Бутенко начал в системе общего среднего образования. В 1999–2003 годах работал учителем истории и правоведения в Вишневской общеобразовательной школе № 2 Киевской области.

В 2003–2019 годах работал в частном учреждении высшего образования «Европейский университет», где последовательно занимал должности старшего преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин, советника ректора, доцента кафедры истории и теории государства и права, декана юридического факультета и проректора по учебно-методической работе.

В феврале 2019 года был назначен заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

С 1 апреля 2022 года по 16 июля 2026 года возглавлял НАОКВО. На этой должности занимался вопросами обеспечения качества высшего образования, аккредитации образовательных программ, развития системы внутреннего обеспечения качества и внедрения европейских стандартов ESG в украинскую систему высшего образования.

Министр образования и науки Украины

16 июля 2026 года Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Сергея Корецкого назначила Андрея Бутенко министром образования и науки Украины. На этом посту он сменил Оксена Лисового и официально приступил к исполнению обязанностей 17 июля 2026 года.

В первый рабочий день министр принял участие в специальном заседании Политического комитета Совета Украина — НАТО, посвященном роли высшего образования в обеспечении устойчивости государства во время войны.

Во время выступления он представил международным партнерам украинский опыт функционирования системы высшего образования в условиях полномасштабной войны, подчеркнув необходимость одновременно обеспечивать непрерывность образовательного процесса, безопасность участников образовательного процесса и поддержку общин.

Также министр обратил внимание на масштабы разрушений образовательной инфраструктуры и необходимость ее восстановления, сославшись на оценку Всемирного банка относительно необходимых ресурсов для восстановления системы образования.

Научная и экспертная деятельность

Андрей Бутенко является автором и соавтором научных работ, посвященных вопросам обеспечения качества высшего образования, академической добросовестности, аккредитации образовательных программ и имплементации европейских Стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG 2015).

Его научные исследования касаются, в частности, соответствия украинского законодательства европейским стандартам обеспечения качества, роли гаранта образовательной программы, подготовки образовательных программ к аккредитации и развития системы обеспечения качества высшего образования.

Общественная и экспертная деятельность

В разные годы Андрей Бутенко входил в состав межведомственных рабочих групп по реформированию юридического и высшего образования, возглавлял Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции и участвовал в подготовке законодательных изменений в сфере образования.

Также был соорганизатором и координатором ряда образовательных и правовых инициатив, в частности Всеукраинского форума молодых юристов «Юристы — обществу», Правовой школы «Путь к успеху молодого юриста», конкурсов «Мои права», «Я имею право» и «Молодой юрист года».

Как эксперт в сфере образовательной политики участвовал в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения качества высшего образования, академической добросовестности, аккредитации образовательных программ и имплементации европейских Стандартов и рекомендаций по обеспечению качества высшего образования (ESG).

Назначение Андрея Бутенко министром образования и науки Украины стало закономерным продолжением его многолетней профессиональной деятельности в сфере образования. До перехода в правительство он более двадцати лет работал в системе общего и высшего образования, пройдя путь от учителя до руководителя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Его профессиональный опыт охватывает преподавательскую, управленческую, научную и нормотворческую деятельность, связанную с обеспечением качества высшего образования и реформированием образовательной системы.

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