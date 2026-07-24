Закон приняли, но он не заработал: владельцы разрушенного жилья на ВОТ не могут получить деньги

Закон, который должен был открыть путь к компенсации за разрушенное или поврежденное жилье на оккупированных территориях и территориях активных боевых действий, был принят парламентом, но так и не вступил в силу.

Фото: Алексей Самсонов

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Владельцы уничтоженного или поврежденного жилья на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий не имеют полноценного механизма получения компенсации за недвижимость, которую невозможно обследовать из-за войны. Законопроект № 11161, который должен был урегулировать эту проблему, Верховная Рада приняла еще в декабре 2024 года. Вместе с тем документ до сих пор не подписан Президентом Украины, а следовательно, не вступил в силу.

Почему владельцы жилья на ВОТ не могут пройти обычную процедуру

Действующий механизм компенсации за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення» предусматривает установление факта повреждения или уничтожения недвижимости. Для этого необходимо провести соответствующее обследование объекта. Однако владельцы жилья на временно оккупированных территориях или территориях, где продолжаются активные боевые действия, часто физически не могут обеспечить доступ к недвижимости представителям украинских органов власти. Поэтому государство не имеет возможности провести обследование и зафиксировать состояние объекта.

Внутренне перемещенные лица с территорий, включенных в перечень территорий боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией, фактически не имеют возможности доказать факт разрушения или повреждения своего имущества. Без специальной процедуры это лишает их возможности рассчитывать на дальнейшую компенсацию.

Именно эту проблему должен был решить законопроект № 11161.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект должен был упростить процедуру получения компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество, расположенное на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Россией.

Что предлагали в первой редакции

В первой редакции законопроект предусматривал отдельный упрощенный механизм для ВПЛ, которые переместились с территорий, включенных в соответствующий перечень территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, для которых не определена дата окончания боевых действий или оккупации.

В частности, предлагалось:

упростить процедуру получения компенсации за разрушенное или поврежденное имущество;

приравнять поврежденные объекты, которые невозможно обследовать из-за боевых действий или оккупации, к уничтоженным;

Не проводить обследование уничтоженного или поврежденного имущества, если оно расположено на территории, где из-за боевых действий или оккупации провести такое обследование невозможно.

То есть первоначальная логика законопроекта была следующей: если государство физически не может попасть к объекту и провести его обследование, отсутствие такого обследования не должно лишать владельца возможности претендовать на компенсацию.

Что изменилось ко второму чтению

В редакции, предложенной ко второму чтению, механизм изменили.

Вместо того чтобы сразу предусмотреть непроведение обследования таких объектов, законопроект установил специальную процедуру.

После получения заявления о компенсации за уничтоженный объект комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации должна определить, возможно ли провести обследование недвижимости. По результатам комиссия составляет соответствующий акт и направляет его заявителю в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления.

Это означает, что в случае установления невозможности проведения обследования отсутствие акта обследования не должно блокировать дальнейшее рассмотрение заявления о компенсации.

Таким образом, в новой редакции законопроект все же предусматривает возможность получения компенсации без фактического обследования имущества на ВОТ. Вместе с тем сам акт о невозможности проведения обследования не является автоматическим решением о выплате компенсации. Дальнейший порядок предоставления компенсации за такие объекты должен был установить Кабинет Министров Украины.

Дополнительные условия для получателей компенсации

Также в редакции ко второму чтению появились дополнительные условия для лиц, претендующих на компенсацию за уничтоженное жилье по этой специальной процедуре.

В частности, на дату подачи заявления получатель компенсации должен проживать в Украине в течение последних двух лет.

Вместе с тем законопроект предусматривает исключения. В частности, однократный частный выезд за границу не должен превышать 90 дней, а общий срок пребывания за пределами Украины в течение каждого годового периода за последние два года — 183 дня. Кроме того, нарушением этого требования не считаются выезды за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск или на лечение по рекомендации медицинского учреждения.

Также предусмотрено исключение для граждан Украины, которые после 24 февраля 2022 года получили в другом государстве, кроме России и Беларуси, статус беженца, лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите, или иной подобный правовой статус в связи с вооруженной агрессией России против Украины.

Компенсация в обмен на имущество и право требования к России

Для получения компенсации заявитель должен добавить к заявлению нотариально удостоверенное заявление.

В нем он обязуется в случае получения компенсации:

отчуждить уничтоженный объект недвижимости в собственность государства или территориальной громады;

уступить государству или территориальной громаде право требования к России о возмещении убытков за уничтоженное имущество в пределах полученной компенсации.

То есть предусмотрен механизм, при котором после выплаты компенсации государство или территориальная громада получает не только сам объект недвижимости, но и право требования к России о возмещении соответствующих убытков в пределах суммы выплаченной компенсации.

Таким образом, в процессе прохождения законопроекта механизм изменился. Формально законопроект создает возможность для получения компенсации за уничтоженное жилье, которое невозможно обследовать, но не предусматривает автоматической выплаты только на основании акта о невозможности проведения обследования.

Невозможность обследовать жилье блокирует получение компенсации

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, по состоянию на июнь 2026 года в Украине было зафиксировано более 342 тысяч поврежденных или уничтоженных объектов, почти 300 тысяч из них — жилые дома. Вместе с тем эти данные не охватывают в полной мере имущество на временно оккупированных территориях, где провести обследование часто невозможно.

В настоящее время действующий механизм компенсации зависит от возможности обследовать разрушенное или поврежденное имущество. Для владельцев недвижимости на подконтрольной Украине территории это позволяет зафиксировать состояние объекта и пройти процедуру получения компенсации в рамках программы «єВідновлення». В то же время украинские органы власти не могут провести обследование жилья на временно оккупированных территориях. В результате люди, потерявшие недвижимость из-за российской агрессии, оказались в разных условиях: для одних процедура компенсации доступна, а для других именно невозможность попасть в собственное жилье становится препятствием для получения выплат.

Законопроект № 11161, который должен был решить проблему владельцев жилья на временно оккупированных территориях, до сих пор не стал действующим законом. Поэтому предложенный механизм компенсации фактически остается на паузе, а владельцы недвижимости, которую невозможно обследовать из-за оккупации или боевых действий, продолжают ждать реального механизма получения компенсации.

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