В Украине упростили процедуру выплат компенсаций за разрушенное имущество в зонах боевых действий

Рада приняла законопроект, который упрощает компенсации за уничтоженное имущество в зонах боевых действий.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11161, который упрощает процедуру назначения компенсаций за уничтоженное или поврежденное имущество на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы Россией.

За принятие соответствующего решения проголосовали 292 народных депутата. Об этом сообщил народный депутат, председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Согласно принятому документу, имущество, которое находится во временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий после 24 февраля 2024 года и обследование которого невозможно, считается уничтоженным и подлежит компенсации в рамках программы еВідновлення.

Компенсация будет предоставляться только при условии, что лицо, подающее заявление, в течение последних двух лет проживает в Украине. В то же время, получив компенсацию, лицо должно отказаться от права собственности на такое имущество в пользу государства или общины и передать право требования к России о возмещении убытков.

Порядок получения компенсации, а также типовые формы заявлений и деклараций о проживании в Украине будет устанавливать Правительство.

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