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Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект щодо компенсації за знищене майно на ТОТ

20:48, 22 жовтня 2024
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує прийняти законопроекти про компенсації за пошкоджене майно та публічних закупівель.
Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект щодо компенсації за знищене майно на ТОТ
Джерело фото: НААУ
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На засіданні Комітету з питань економічного розвитку було розглянуто проект Закону України про внесення змін до закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна». Цей закон стосується компенсацій за знищене або пошкоджене майно на територіях, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією (реєстр. №11161). Про це повідомили в Уряді.

Після обговорення члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні.

На засіданні також була представлена попередня редакція законопроекту про публічні закупівлі (реєстр. №11520), яка готується до другого читання. Ця редакція була розроблена за результатами обговорення з представниками Мінекономіки, АМКУ, ДАСУ, громадських організацій та експертами в галузі публічних закупівель. Законопроект має на меті наблизити українське законодавство до європейських стандартів.

Комітет вирішив звернутися до Уряду з пропозицією провести консультації з міжнародними партнерами щодо цього законопроекту. Також було ухвалено рішення направити попередню редакцію законопроекту на узгодження до Європейської Комісії.

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України компенсація

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