Комитет рекомендует Раде принять законопроект о компенсации за уничтоженное имущество на ВОТ

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять законопроекты о компенсации за поврежденное имущество и публичных закупок.

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На заседании Комитета по вопросам экономического развития был рассмотрен проект Закона Украины о внесении изменений в закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества». Этот закон касается компенсаций за уничтоженное или поврежденное имущество на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией (рег. №11161). Об этом сообщили в Правительстве.

После обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять этот законопроект во втором чтении.

На заседании также была представлена предварительная редакция законопроекта о публичных закупках (регистр. №11520), которая готовится ко второму чтению. Эта редакция была разработана по результатам обсуждения с представителями Минэкономики, АМКУ, ГАСУ, общественных организаций и экспертами в области публичных закупок. Законопроект имеет целью приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.

Комитет решил обратиться к Правительству с предложением провести консультации с международными партнерами по этому законопроекту. Также было принято решение направить предварительную редакцию законопроекта на согласование в Европейскую Комиссию.

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