Раздел имущества супругов и защита имущественных прав: обзор правовых выводов КГС ВС

Верховный Суд опубликовал первую часть обзора правовых выводов Кассационного гражданского суда относительно раздела общего имущества супругов и защиты имущественных прав.

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Верховный Суд опубликовал первую часть обзора правовых выводов Кассационного гражданского суда по гражданско-правовым аспектам раздела общей совместной собственности супругов и защиты имущественных прав. В обзор включены правовые позиции, внесенные в Единый государственный реестр судебных решений в период с 2022 года по январь 2026 года.

Основное внимание сосредоточено на критериях разграничения личной частной и общей совместной собственности, в частности на опровержении презумпции общности имущества в случае его приобретения за личные средства одного из супругов, а также на правовом статусе земельных участков и приватизированного жилья. В обзоре проанализированы подходы Верховного Суда к разделу вновь созданного, реконструированного и улучшенного недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства и имущественных прав.

Отдельный раздел издания посвящен особенностям раздела неделимых вещей (в частности транспортных средств) и защите прав сособственников в случае отчуждения имущества без их согласия, в том числе путем выплаты денежной компенсации. Освещены правовые позиции относительно специфики раздела активов в бизнесе, в частности внесения общего имущества в уставный капитал обществ, а также влияния выбранного супругами за рубежом режима раздельности имущества на статус недвижимости в Украине.

Значительное внимание уделено вопросам отступления от принципа равенства долей супругов, в частности в случаях проживания с одним из родителей ребенка с особыми потребностями либо уклонения другого из супругов от содержания детей или сокрытия имущества. Процессуальные аспекты обзора сосредоточены на распределении бремени доказывания и незыблемости презумпции общности имущества при отсутствии документального подтверждения источников его приобретения.

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