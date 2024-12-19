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В Україні спростили процедуру виплат компенсацій за зруйноване майно в зонах бойових дій

13:37, 19 грудня 2024
Рада ухвалила законопроект, який спрощує компенсації за знищене майно в зонах бойових дій.
В Україні спростили процедуру виплат компенсацій за зруйноване майно в зонах бойових дій
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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №11161, який спрощує процедуру призначення компенсацій за знищене чи пошкоджене майно на територіях, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово окуповані Росією.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 292 народних депутати. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Згідно з ухваленим документом, майно, яке знаходиться в тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій після 24 лютого 2024 року і обстеження якого неможливе, вважається знищеним і підлягає компенсації в рамках програми єВідновлення.

Компенсація буде надаватися лише за умови, що особа, яка подає заяву, протягом останніх двох років проживає в Україні. Водночас, отримавши компенсацію, особа повинна відмовитися від права власності на таке майно на користь держави або громади та передати право вимоги до Росії щодо відшкодування збитків.

Порядок отримання компенсації, а також типові форми заяв та декларацій щодо проживання в Україні буде встановлювати Уряд.

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