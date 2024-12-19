Єдині та Державні реєстри тимчасово не доступні – в чому проблема

Єдині та Державні реєстри, а також вебсайти Міністерства юстиції, ДП «Національні інформаційні системи» та кол-центр тимчасово не доступні.

У Міністерстві юстиції повідомили, що Єдині та Державні реєстри, а також вебсайти Міністерства юстиції, ДП «Національні інформаційні системи» та кол-центр тимчасово не доступні. Як зазначається, спостерігаються проблеми на рівні мережевої інфраструктури.

«Інформуємо вас, що наразі наявні проблеми на рівні мережевої інфраструктури, у зв'язку з чим тимчасово не доступні Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, а також вебсайти Міністерства юстиції, ДП «НАІС» та кол-центр» - заявили там.

У Мін'юсті наголосили, що спеціалісти підприємства працюють над вирішенням технічних проблем, щоб відновити роботу.

Також відомо, що зранку 19 грудня у застосунку Резерв+ стався масштабний збій.

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