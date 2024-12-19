Єврокомісія готова розпочати ініціативу «Щит демократії» щодо політичної реклами в TikTok і Facebook

Європарламент обговорив нові правила прозорості політичної реклами на TikTok і Facebook.

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У Європарламенті відбулися дебати, присвячені дезінформації на соціальних платформах, таких як TikTok, та її впливу на вибори в Європі. Єврокомісія закликала депутатів підтримати створення спеціального комітету для реалізації ініціативи «Європейський щит демократії». Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, Європарламент активно посилює увагу до захисту демократії і боротьби з російською дезінформацією. Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Єврокомісія готова розпочати роботу над «Щитом демократії», який допоможе захистити фундаментальні права, виявляти інформаційні маніпуляції та адаптуватися до нових викликів.

Кравчук також зазначила, що Єврокомісія вже розпочала розслідування щодо маніпуляцій на платформах TikTok, X, Facebook та Instagram, зокрема у сфері політичної реклами, дезінформаційних кампаній та алгоритмів рекомендацій. У рамках дебатів було обговорено запровадження нових правил прозорості політичної реклами, які повинні набрати чинності у жовтні 2025 року.

«Європейські депутати та глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас також обговорили, як кремль використовує дезінформацію для виправдання війни проти України та дестабілізації демократичних інституцій ЄС», — додала депутатка.

На основі результатів дебатів буде підготовлена резолюція, яку винесуть на голосування під час пленарного засідання з 20 по 23 січня 2025 року.

«Європа продовжує стояти пліч-о-пліч у протидії дезінформації та підтримці України!», — підсумувала Кравчук.

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