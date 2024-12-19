Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия готова начать инициативу «Щит демократии» по политической рекламе в TikTok и Facebook

13:01, 19 декабря 2024
Европарламент обсудил новые правила прозрачности политической рекламы на TikTok и Facebook.
Еврокомиссия готова начать инициативу «Щит демократии» по политической рекламе в TikTok и Facebook
Фото: DW
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европарламенте состоялись дебаты, посвященные дезинформации на социальных платформах, таких как TikTok, и ее влиянию на выборы в Европе. Еврокомиссия призвала депутатов поддержать создание специального комитета для реализации инициативы «Европейский щит демократии». Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, Европарламент активно усиливает внимание к защите демократии и борьбе с российской дезинформацией. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Еврокомиссия готова начать работу над «Щитом демократии», который поможет защитить фундаментальные права, выявлять информационные манипуляции и адаптироваться к новым вызовам.

Кравчук также отметила, что Еврокомиссия уже начала расследование манипуляций на платформах TikTok, X, Facebook и Instagram, в частности в сфере политической рекламы, дезинформационных кампаний и алгоритмов рекомендаций. В рамках дебатов обсуждалось введение новых правил прозрачности политической рекламы, которые должны вступить в силу в октябре 2025 года.

«Европейские депутаты и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас также обсудили, как кремль использует дезинформацию для оправдания войны против Украины и дестабилизации демократических институтов ЕС», - добавила депутат.

На основе результатов дебатов будет подготовлена резолюция, которую вынесут на голосование во время пленарного заседания с 20 по 23 января 2025 года.

«Европа продолжает стоять бок о бок в противодействии дезинформации и поддержке Украины!», - подытожила Кравчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Facebook TikTok Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лидеры ЕС провели встречу в ограниченном формате с Владимиром Зеленским

Состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

Избран председатель Общественного совета международных экспертов, который будет задействован в отборе судей Антикоррупционного суда

Главой ОСМЭ избран адвокат Роберт Брукхейсен из Нидерландов, а заместителем председателя стала бывшая прокурор из США Мэри Батлер.

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.

На должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс

В Совете правосудия считают, что Служба дисциплинарных инспекторов должна работать в полном составе.

Верховная Рада приняла закон о ликвидации МСЭК – что будет с установленным статусом инвалидности

Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва