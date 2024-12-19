Еврокомиссия готова начать инициативу «Щит демократии» по политической рекламе в TikTok и Facebook

Европарламент обсудил новые правила прозрачности политической рекламы на TikTok и Facebook.

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В Европарламенте состоялись дебаты, посвященные дезинформации на социальных платформах, таких как TikTok, и ее влиянию на выборы в Европе. Еврокомиссия призвала депутатов поддержать создание специального комитета для реализации инициативы «Европейский щит демократии». Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, Европарламент активно усиливает внимание к защите демократии и борьбе с российской дезинформацией. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Еврокомиссия готова начать работу над «Щитом демократии», который поможет защитить фундаментальные права, выявлять информационные манипуляции и адаптироваться к новым вызовам.

Кравчук также отметила, что Еврокомиссия уже начала расследование манипуляций на платформах TikTok, X, Facebook и Instagram, в частности в сфере политической рекламы, дезинформационных кампаний и алгоритмов рекомендаций. В рамках дебатов обсуждалось введение новых правил прозрачности политической рекламы, которые должны вступить в силу в октябре 2025 года.

«Европейские депутаты и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас также обсудили, как кремль использует дезинформацию для оправдания войны против Украины и дестабилизации демократических институтов ЕС», - добавила депутат.

На основе результатов дебатов будет подготовлена резолюция, которую вынесут на голосование во время пленарного заседания с 20 по 23 января 2025 года.

«Европа продолжает стоять бок о бок в противодействии дезинформации и поддержке Украины!», - подытожила Кравчук.

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