Избран председатель Общественного совета международных экспертов, который будет задействован в отборе судей Антикоррупционного суда

Главой ОСМЭ избран адвокат Роберт Брукхейсен из Нидерландов, а заместителем председателя стала бывшая прокурор из США Мэри Батлер.

Роберт Брукхейсен, источник фото: Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС

Общественный совет международных экспертов на своем первом официальном заседании, состоявшемся 19 декабря 2024 года, избрал председателя и заместителя председателя ОСМЭ, а также утвердил свой Регламент.

Решением членов ОСМЭ председателем единогласно был избран адвокат из Нидерландов Роберт Брукхейсен, который в прошлом работал в прокуратуре Нидерландов.

Главным аргументом в пользу избрания на должность главы ОСМЭ Роберта Брукхейсена стало то, что он уже длительное время задействован в проведении конкурсных процедур в Украине.

Роберт Брукхейсен окончил Лейденский университет в 1982 году. В 1982–2003 годах работал адвокатом по морскому праву и страхованию, оказывал услуги клиентам по всему миру. С 1999 года являлся управляющим партнером международной юридической фирмы DLA в Нидерландах, а с 2003 года – членом правления DLA. 3 2005 до 2012 года работал

Специальным Прокурором в Отделе Противодействия Серьезным Мошенничествам Прокуратуры Нидерландов был ответственен за различные крупные расследования мошенничества, коррупции и отмывания денег. Как главный прокурор он успешно довел до конца самое значительное дело о коррупции в Нидерландах. Работал над сложными международными делами о мошенничестве и коррупции в США, Британии, Индии и на Ближнем Востоке, оказывал экспертную помощь в вопросах отмывания денег, отслеживания активов и противодействия коррупции в Программе по розыску и менеджменту активов (StAR), в партнерском проекте Всемирного банка и УНП ООН; консультировал и проводил тренинги по программам по расследованию и борьбе с коррупцией в таких странах, как Молдова, Иордания, Таиланд. Сейчас он является соучредителем специализированной юридической фирмы, которая предоставляет консультации корпорациям, органам власти и странам, связанным с коррупцией, проводит расследование коррупции и защищает компании от обвинений в коррупции. Также является судьей Дисциплинарного апелляционного суда Адвокатуры Нидерландов.

Роберт Брукхейсен также известен тем, что с 2021 года является членом Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС.

Кроме того, заместителем председателя ОСМЭ единогласно избрана бывший прокурор из США Мэри К. Батлер.

Главным аргументом в пользу избрания Мэри К. Батлер на должность заместителя ОСМЭ стало то, что она несколько лет работала в Украине.

Мэри К. Батлер окончила Вассар-Колледж и юридический факультет Висконсинского университета. Является Главой международного подразделения отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов (MLARS) Министерства юстиции США. Прежде чем присоединиться к MLARS в июле 2014 года, много лет работала антикоррупционным прокурором в специализированных антикоррупционных подразделениях в Министерстве юстиции в Вашингтоне, а также в Прокуратуре США в Майами, Флорида. Строя свою карьеру антикоррупционного прокурора, поддерживала обвинения в делах против многих лоббистов, работников государственных и местных правоохранительных органов, госслужащих на всех уровнях власти, включая конгрессмена США. Работала 11 лет в Отделе публичной добропорядочности при Главном суде и 12 лет – в Офисе прокурора США в Южном округе Флориды в Майами. Именно в Офисе прокурора США в Южном округе Флориды Мери К. Батлер работала прокурором в ​​отделах общих и экономических преступлений, руководила Отделом борьбы с коррупцией. Три года работала постоянной юридической советницей в Украине Офиса по помощи в развитии и подготовке прокуроров за границей Департамента юстиции США.

Напомним, что 29 апреля 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей назначила состав Общественного совета международных экспертов (6 иностранных экспертов), который будет заниматься отбором 25 новых судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Заседание ОСМЭ 19 декабря 2024 года

Автор: Вячеслав Хрипун

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