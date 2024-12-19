Рада поддержала запрос к Президенту о лишении Юрия Бойко звания «Герой Украины»

Верховная Рада поддержала запрос о лишении Бойко звания «Герой Украины».

Верховная Рада проголосовала за запрос к Президенту с просьбой лишить депутата Юрия Бойко звания "Героя Украины". Соответствующий запрос поддержали 232 народных депутата.

Напомним, что 19 декабря Верховная Рада со второй попытки отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Звание "Герой Украины" Бойко получил летом 2004 года.

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