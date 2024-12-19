Практика судов
  1. В Украине

Чиновника КГГА подозревают в отчуждении перехода от Центрального железнодорожного вокзала

15:45, 19 декабря 2024
Чиновнику КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности из-за незаконного отчуждения коммунального имущества на 63 млн гривен.
Чиновника КГГА подозревают в отчуждении перехода от Центрального железнодорожного вокзала
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностному лицу Киевской городской государственной администрации сообщили о подозрении в связи с незаконным отчуждением зданий крытой пешеходной галереи - надземного перехода от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая. Вследствие его халатности общине города нанесен ущерб на сумму 63 миллиона гривен.

По информации Нацполиции, руководитель одного из департаментов КГГА подписал договор купли-продажи этого объекта с частной структурой во исполнение решения суда, согласно Закону Украины «О приватизации небольших государственных предприятий». Однако, как установили оперативники, коммерческая структура выполнила работы на сумму, составляющую менее 25% от стоимости объекта, и цифры в актах выполненных работ не соответствовали реальным.

Во время приватизации стоимость здания была искусственно занижена, что позволило незаконно отчудить коммунальное имущество в частные руки. При этом руководитель департамента не осуществил надлежащего контроля, не проверил наличие улучшений коммунального имущества и не подал апелляционную жалобу на решение суда.

Согласно собранным доказательствам, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности. Продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к этой сделке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция КГГА подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Верховная Рада приняла закон об отмене совещательных комнат в судах

Законом отменен институт совещательной комнаты – но эти изменения коснутся пока только гражданского, хозяйственного и административного процесса.

Лидеры ЕС провели встречу в ограниченном формате с Владимиром Зеленским

Состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва