Чиновника КГГА подозревают в отчуждении перехода от Центрального железнодорожного вокзала

Чиновнику КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности из-за незаконного отчуждения коммунального имущества на 63 млн гривен.

Фото: npu.gov.ua

Должностному лицу Киевской городской государственной администрации сообщили о подозрении в связи с незаконным отчуждением зданий крытой пешеходной галереи - надземного перехода от Центрального железнодорожного вокзала Киева к путям скоростного трамвая. Вследствие его халатности общине города нанесен ущерб на сумму 63 миллиона гривен.

По информации Нацполиции, руководитель одного из департаментов КГГА подписал договор купли-продажи этого объекта с частной структурой во исполнение решения суда, согласно Закону Украины «О приватизации небольших государственных предприятий». Однако, как установили оперативники, коммерческая структура выполнила работы на сумму, составляющую менее 25% от стоимости объекта, и цифры в актах выполненных работ не соответствовали реальным.

Во время приватизации стоимость здания была искусственно занижена, что позволило незаконно отчудить коммунальное имущество в частные руки. При этом руководитель департамента не осуществил надлежащего контроля, не проверил наличие улучшений коммунального имущества и не подал апелляционную жалобу на решение суда.

Согласно собранным доказательствам, должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности. Продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к этой сделке.

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