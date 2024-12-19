Посадовця КМДА підозрюють у відчуженні переходу від Центрального залізничного вокзалу

Посадовцю КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості через незаконне відчуження комунального майна на 63 млн гривень.

Фото: npu.gov.ua

Посадовцю Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у зв'язку з незаконним відчуженням будівель критої пішохідної галереї — надземного переходу від Центрального залізничного вокзалу Києва до шляхів швидкісного трамвая. Внаслідок його недбалості громаді міста завдано збитків на суму 63 мільйони гривень.

За інформацією Нацполіції, керівник одного з департаментів КМДА підписав договір купівлі-продажу цього об'єкта з приватною структурою на виконання рішення суду, відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств". Однак, як встановили оперативники, комерційна структура виконала роботи на суму, що становить менше ніж 25% від вартості об'єкта, і цифри в актах виконаних робіт не відповідали реальним.

Під час приватизації вартість будівлі була штучно занижена, що дозволило незаконно відчужити комунальне майно в приватні руки. При цьому керівник департаменту не здійснив належного контролю, не перевірив наявність покращень комунального майна та не подав апеляційну скаргу на рішення суду.

Відповідно до зібраних доказів, посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до цієї оборудки.

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