Верховная Рада приняла закон о ликвидации МСЭК – что будет с установленным статусом инвалидности

Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон о реформе МСЭК. В соответствии с принятым законопроектом 12178 полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий, а также Центральной медико-социальной экспертной комиссии прекращаются 31 декабря 2024 года.
С момента прекращения полномочий, прав и обязанностей МСЭК по проведению медико-социальной экспертизы рассмотрение направлений на МСЭК, которое не завершено до момента прекращения полномочий, прекращается указанными комиссиями.
Рассмотрение указанных направлений осуществляется экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценивания повседневного функционирования лица, утвержденного Кабмином.
В соответствии с принятым законом лицам, которым установлена инвалидность органами МСЭК, гарантируется сохранение статуса и социальной защищенности в полном объеме, предусмотренном законодательством Украины для лиц с инвалидностью, на установленный срок инвалидности.
Документами, подтверждающими инвалидность совершеннолетним лицам, являются:
Решения, принятые МСЭК, документы, изданные на основании таких решений, являются законными и действующими, приравниваются к решениям экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, документов, выданных на основании таких решений экспертных команд (в том числе выписок из решений), и продолжают быть основаниями для оформления или продления предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий и т.п., в том числе для целей, определенных законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на весь срок действия справки к акту обзора МСЭК до проведения плановой оценки повседневного функционирования личности экспертными командами по оценке повседневного функционирования;
В случае если лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до введения в действие настоящего Закона и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но такое лицо в соответствии с условиями, установленными Кабмином, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях:
На период действия военного положения, чрезвычайного положения в Украине перечень причин невозможности прохождения повторного осмотра или оценки повседневного функционирования личности определяется Кабмином.
Для лиц, направление которых на проведение повторного осмотра или оценивания повседневного функционирования невозможно в соответствии с основаниями, определенными Кабмином, оценка повседневного функционирования лица переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев после его прекращения или отмены.
При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведена оценка повседневного функционирования личности.
Датой начала функционирования электронной системы по оценке повседневного функционирования личности и ее составляющей – Реестра лиц, направленных на оценку повседневного функционирования, является дата обнародование соответствующего уведомления на официальном веб-сайте Минздрава, которое осуществляется после внедрения соответствующего программного обеспечения и обеспечения технической возможности его функционирования.
Автор: Наталя Мамченко
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