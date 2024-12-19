Верховная Рада приняла закон о ликвидации МСЭК – что будет с установленным статусом инвалидности

Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 года.

Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон о реформе МСЭК. В соответствии с принятым законопроектом 12178 полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий, а также Центральной медико-социальной экспертной комиссии прекращаются 31 декабря 2024 года.

С момента прекращения полномочий, прав и обязанностей МСЭК по проведению медико-социальной экспертизы рассмотрение направлений на МСЭК, которое не завершено до момента прекращения полномочий, прекращается указанными комиссиями.

Рассмотрение указанных направлений осуществляется экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценивания повседневного функционирования лица, утвержденного Кабмином.

В соответствии с принятым законом лицам, которым установлена ​​инвалидность органами МСЭК, гарантируется сохранение статуса и социальной защищенности в полном объеме, предусмотренном законодательством Украины для лиц с инвалидностью, на установленный срок инвалидности.

Документами, подтверждающими инвалидность совершеннолетним лицам, являются:

выданные до 31 декабря 2024 года органами медико-социальной экспертизы выписки/справки в акт осмотра МСЭК по формам, утвержденным Минздравом;

выдержка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности по форме, утвержденной Минздравом.

Решения, принятые МСЭК, документы, изданные на основании таких решений, являются законными и действующими, приравниваются к решениям экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, документов, выданных на основании таких решений экспертных команд (в том числе выписок из решений), и продолжают быть основаниями для оформления или продления предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий и т.п., в том числе для целей, определенных законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на весь срок действия справки к акту обзора МСЭК до проведения плановой оценки повседневного функционирования личности экспертными командами по оценке повседневного функционирования;

лица, инвалидность которым установлена ​​без указания срока проведения повторного осмотра, проходят оценку повседневного функционирования лица по собственному желанию (по обращению опекуна в случае лишения лица с инвалидностью дееспособности);

лицам с инвалидностью, повторное освидетельствование которых было назначено с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

В случае если лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена ​​до введения в действие настоящего Закона и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но такое лицо в соответствии с условиями, установленными Кабмином, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценка повседневного функционирования лица, утвержденного Кабинетом Министров Украины;

другие лица, за исключением лиц, которых невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования, проходят оценивание повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

На период действия военного положения, чрезвычайного положения в Украине перечень причин невозможности прохождения повторного осмотра или оценки повседневного функционирования личности определяется Кабмином.

Для лиц, направление которых на проведение повторного осмотра или оценивания повседневного функционирования невозможно в соответствии с основаниями, определенными Кабмином, оценка повседневного функционирования лица переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев после его прекращения или отмены.

При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведена оценка повседневного функционирования личности.

Датой начала функционирования электронной системы по оценке повседневного функционирования личности и ее составляющей – Реестра лиц, направленных на оценку повседневного функционирования, является дата обнародование соответствующего уведомления на официальном веб-сайте Минздрава, которое осуществляется после внедрения соответствующего программного обеспечения и обеспечения технической возможности его функционирования.

Автор: Наталя Мамченко

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