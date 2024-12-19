ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений о назначении двух судей.

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Высший совет правосудия внесет представление Президенту Украины о назначении двух судей на должности в местные суды. Соответствующее решение ВСП принял 19 декабря.

Речь идет о:

Слисаре Андрее Валерьевиче – на должность судьи Менского районного суда Черниговской области;

Проценко Анне Николаевне – на должность судьи Черниговского районного суда Запорожской области.

Как писала «Судебно-юридическая газета», за 11 месяцев ВСП внес Владимиру Зеленскому представление о назначении 464 судей.

Кроме того, Высший совет правосудия сообщил, что в течение 11 месяцев 2024 принял решение об увольнении 256 судей.

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