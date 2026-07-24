Военная служба, ранения и прием лекарств не освобождают от обязанности пройти освидетельствование на состояние опьянения

Отказ от медицинского освидетельствования по законному требованию полицейского влечет ответственность, даже если водитель ссылается на боевые ранения и лечение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прохождение военной службы, участие в боевых действиях, полученные ранения или прием лекарственных препаратов сами по себе не опровергают законность требования полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Если полицейский выявил предусмотренные Инструкцией признаки, являющиеся основанием для направления водителя на такое освидетельствование, отказ от его прохождения в установленном законом порядке образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. К такому выводу пришел Днепровский апелляционный суд.

Обстоятельства дела

30 июля 2025 года в Покровском районе Донецкой области полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2108, которым управлял военнослужащий ВСУ. Во время общения с водителем они выявили предусмотренные Инструкцией внешние признаки, являющиеся основанием для направления лица на освидетельствование с целью установления состояния наркотического опьянения, а именно бледность лица и дрожание пальцев рук.

Водителя направили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, однако он отказался. Этот факт был зафиксирован в протоколе, направлении на освидетельствование и на видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и назначил штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Аргументы защиты

В апелляционной жалобе защитник просил отменить постановление и закрыть производство по делу.

Сторона защиты указывала, что на момент остановки водитель являлся действующим военнослужащим, находился в служебной командировке и проходил службу в районе выполнения боевых задач. Защита также подчеркивала, что бледность лица и дрожание рук были следствием тяжелых боевых ранений и длительного приема сильнодействующих обезболивающих препаратов, а не свидетельствовали о наркотическом опьянении. Кроме того, водитель сообщал полицейским о полученных ранениях, лечении и отрицал употребление наркотических средств.

Также защита утверждала, что водитель не мог отлучиться в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, поскольку находился в служебной командировке. По мнению апеллянта, материалы дела не содержали достаточных доказательств наличия признаков наркотического опьянения, а на видеозаписи они не подтверждались. Отдельно отмечалось, что полицейские не предложили пройти освидетельствование на месте с использованием специальных технических средств.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд признал уважительными причины пропуска срока на апелляционное обжалование и восстановил его. Суд также принял и исследовал представленные стороной защиты документы о прохождении военной службы и состоянии здоровья военнослужащего.

Вместе с тем эти обстоятельства, по мнению суда, не опровергли вывод о наличии в его действиях состава административного правонарушения.

Суд отметил, что сам по себе факт прохождения военной службы или участия в боевых действиях не влияет на доказанность вины. Кроме того, материалы дела не подтверждали, что именно в момент остановки автомобиля водитель исполнял служебный приказ. Из представленных документов усматривалось, что непосредственное участие в соответствующих мероприятиях он начал лишь с 1 августа 2025 года.

Апелляционный суд также пришел к выводу, что объяснения о полученных ранениях и приеме лекарственных препаратов не опровергают законность требования полицейских пройти медицинское освидетельствование. Напротив, наличие внешних признаков, предусмотренных Инструкцией, давало полицейским законные основания направить водителя в учреждение здравоохранения для проверки.

Почему суд отклонил доводы об освидетельствовании на месте

Отдельно апелляционный суд обратил внимание на порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Суд разъяснил, что в соответствии с Инструкцией МВД и Минздрава № 1452/735 освидетельствование с использованием специальных технических средств непосредственно на месте остановки транспортного средства предусмотрено только для выявления состояния алкогольного опьянения.

Вместо этого при выявлении признаков наркотического опьянения полицейский обязан направить водителя в ближайшее учреждение здравоохранения. Именно поэтому доводы защиты о том, что полицейские не предложили пройти освидетельствование на месте, суд признал необоснованными.

Отказ от освидетельствования образует состав правонарушения

Апелляционный суд подчеркнул, что в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 130 КУоАП для привлечения лица к административной ответственности имеет значение факт отказа от прохождения освидетельствования в установленном законом порядке.

Суд также отметил, что причины такого отказа не влияют на наличие состава административного правонарушения, кроме случаев, предусмотренных статьей 17 КУоАП.

Поскольку факт отказа подтверждался протоколом об административном правонарушении, направлением на медицинское освидетельствование и видеозаписью с нагрудных камер полицейских, апелляционный суд пришел к выводу, что вина водителя доказана надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами.

В результате апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра — без изменений. Постановление апелляционного суда по делу № 199/11453/25 вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.