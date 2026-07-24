МОН планирует изменить подход к НМТ: процедуру оптимизируют и сделают более гибкой

Полномасштабная война изменила условия, при которых дети готовятся к тесту и составляют его: обстрелы, воздушные тревоги, переезды, дистанционное обучение.

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Новоназначенный министр образования и науки Украины Андрей Бутенко провел встречу с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко, во время которой обсудили проведение Национального мультипредметного теста (НМТ) и возможные изменения в процедуре его организации.

По словам главы МОН, во время встречи речь шла об итогах нынешней вступительной кампании, вызовах, с которыми сталкиваются абитуриенты в условиях полномасштабной войны.

«Полномасштабная война изменила условия, в которых дети готовятся к тесту и сдают его: обстрелы, воздушные тревоги, переезды, дистанционное обучение. Процедура должна учитывать эти реалии», — отметил Андрей Бутенко.

В связи с этим в МОН заявили, что будут искать решения, чтобы оптимизировать процедуру и сделать ее более гибкой и удобной для участников — от организации сессии до условий сдачи. Особенно важно это для детей из прифронтовых общин, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру.

В МОН подчеркнули, что главной задачей является снижение нагрузки на детей, которые уже пятый год учатся в условиях полномасштабной войны, при этом без потери качества образования и справедливости вступительной кампании.

В то же время на фоне обсуждения возможных изменений в процедуре поступления в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15440 от 24 июля 2026 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

Напомним, что в этом году воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ — дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов.

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