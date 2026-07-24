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Стипендии вырастут вдвое: кому будут платить 20 тысяч грн и какие условия получения предпринимателей

12:48, 24 июля 2026 182
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С 1 сентября 2026 года в Украине существенно возрастут государственные стипендии для студентов.
Стипендии вырастут вдвое: кому будут платить 20 тысяч грн и какие условия получения предпринимателей
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С 1 сентября 2026 года в Украине существенно вырастут государственные стипендии для студентов. Президентская стипендия увеличится вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. грн. Минимальная стипендия составит 4 тыс. грн, академическая — 5,8 тыс. грн. Вдвое вырастут и стипендии для студентов колледжей. На реализацию программы в государственном бюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.

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Как сообщили в подкомитете по вопросам государственной молодежной политики Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, президентскую стипендию в размере 20 тыс. грн смогут получить абитуриенты, которые наберут не менее 185 баллов по каждому предмету национального мультипредметного теста (НМТ).

Ожидается, что таким критериям будет соответствовать около 1% нынешних абитуриентов — ориентировочно 3 тысячи человек.

Также предусмотрена дополнительная поддержка для абитуриентов из прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Абитуриенты из таких регионов смогут поступать в учреждения высшего образования без сдачи НМТ — только по результатам собеседования. Образовательные центры при университетах будут работать с 1 июля по 30 августа. Кроме того, при поддержке ООН и ЮНИСЕФ они смогут получить единовременную помощь в размере 50 тыс. грн, а также гранты на обучение.

Помимо стипендий, для студентов, которые будут обучаться на контрактной форме, продолжит действовать программа государственных грантов. Она предусматривает софинансирование стоимости обучения в зависимости от результатов НМТ по любым двум предметам.

В частности, грант составит:

от 17 тыс. грн в год — для абитуриентов, набравших от 150 баллов (или от 140 баллов для отдельных специальностей);

от 25 тыс. грн в год — для тех, кто набрал от 170 баллов.

В парламенте отмечают, что государственные гранты направлены на частичную оплату контрактного обучения, чтобы помочь молодежи получить высшее образование и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

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