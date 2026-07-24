Стипендії зростуть удвічі: кому платитимуть 20 тисяч грн і які умови отримання

З 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зростуть державні стипендії для студентів.

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Із 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зростуть державні стипендії для студентів. Президентська стипендія збільшиться вдвічі — з 10 тис. до 20 тис. грн. Мінімальна стипендія становитиме 4 тис. грн, академічна — 5,8 тис. грн. Удвічі зростуть і стипендії для студентів коледжів. На реалізацію програми в державному бюджеті передбачено 1,2 млрд грн.

Як повідомили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, президентську стипендію в розмірі 20 тис. грн зможуть отримати вступники, які наберуть не менше 185 балів із кожного предмета національного мультипредметного тесту (НМТ).

Очікується, що таким критеріям відповідатиме близько 1% цьогорічних вступників — орієнтовно 3 тисячі осіб.

Також передбачено додаткову підтримку для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Абітурієнти з таких регіонів зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання НМТ — лише за результатами співбесіди. Освітні центри при університетах працюватимуть із 1 липня до 30 серпня. Крім того, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ вони матимуть можливість отримати одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн, а також гранти на навчання.

Крім стипендій, для студентів, які навчатимуться за контрактом, продовжить діяти програма державних грантів. Вона передбачає співфінансування вартості навчання залежно від результатів НМТ з будь-яких двох предметів.

Зокрема, грант становитиме:

від 17 тис. грн на рік — для вступників, які набрали від 150 балів (або від 140 балів для окремих спеціальностей);

від 25 тис. грн на рік — для тих, хто набрав від 170 балів.

У парламенті зазначають, що державні гранти спрямовані на часткову оплату контрактного навчання, щоб допомогти молоді здобути вищу освіту та зменшити фінансове навантаження на сім’ї.

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