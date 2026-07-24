Військова служба, поранення та прийом ліків не звільняють від обов'язку пройти огляд на стан сп'яніння

Відмова від медичного огляду на законну вимогу поліцейського тягне відповідальність, навіть якщо водій посилається на бойові поранення та лікування.

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Проходження військової служби, участь у бойових діях, отримані поранення чи прийом лікарських препаратів самі по собі не спростовують законності вимоги поліцейського пройти медичний огляд на стан сп’яніння. Якщо поліцейський виявив передбачені Інструкцією ознаки, які є підставою для направлення водія на такий огляд, відмова від його проходження у встановленому законом порядку утворює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Такого висновку дійшов Дніпровський апеляційний суд.

Обставини справи

30 липня 2025 року в Покровському районі Донецької області поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2108, яким керував військовослужбовець ЗСУ. Під час спілкування з водієм вони виявили передбачені Інструкцією зовнішні ознаки, що є підставою для направлення особи на огляд для встановлення стану наркотичного сп’яніння, а саме блідість обличчя та тремтіння пальців рук.

Водія направили до медичного закладу для проходження огляду, однак він відмовився. Цей факт був зафіксований у протоколі, направленні на огляд та на відеозаписі з нагрудних камер поліцейських.

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Аргументи захисту

В апеляційній скарзі захисник просив скасувати постанову та закрити провадження у справі.

Сторона захисту зазначала, що на момент зупинки водій був чинним військовослужбовцем, перебував у службовому відрядженні та проходив службу в районі виконання бойових завдань. Захист також наголошував, що блідість обличчя та тремтіння рук були наслідком тяжких бойових поранень і тривалого прийому сильнодіючих знеболювальних препаратів, а не свідчили про наркотичне сп’яніння. Крім того, водій повідомляв поліцейських про отримані поранення, лікування та заперечував вживання наркотичних засобів.

Також захист стверджував, що водій не міг відлучитися до медичного закладу для проходження огляду, оскільки перебував у службовому відрядженні. На думку апелянта, матеріали справи не містили достатніх доказів наявності ознак наркотичного сп’яніння, а на відеозаписі вони не підтверджувалися. Окремо зазначалося, що поліцейські не запропонували пройти огляд на місці з використанням спеціальних технічних засобів.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд визнав поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження та поновив його. Суд також прийняв і дослідив подані стороною захисту документи щодо проходження військової служби та стану здоров’я військовослужбовця.

Водночас ці обставини, на думку суду, не спростували висновку про наявність у його діях складу адміністративного правопорушення.

Суд зазначив, що сам по собі факт проходження військової служби або участі в бойових діях не впливає на доведеність вини. Крім того, матеріали справи не підтверджували, що саме в момент зупинки автомобіля водій виконував службовий наказ. Із наданих документів убачалося, що безпосередню участь у відповідних заходах він розпочав лише з 1 серпня 2025 року.

Апеляційний суд також дійшов висновку, що пояснення про отримані поранення та прийом лікарських препаратів не спростовують законності вимоги поліцейських пройти медичний огляд. Навпаки, наявність зовнішніх ознак, передбачених Інструкцією, давала поліцейським законні підстави направити водія до закладу охорони здоров’я для перевірки.

Чому суд відхилив доводи про огляд на місці

Окремо апеляційний суд звернув увагу на порядок проведення огляду на стан сп’яніння.

Суд роз’яснив, що відповідно до Інструкції МВС та МОЗ № 1452/735 огляд із використанням спеціальних технічних засобів безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу передбачений лише для виявлення алкогольного сп’яніння.

Натомість у разі виявлення ознак наркотичного сп’яніння поліцейський повинен направити водія до найближчого закладу охорони здоров’я. Саме тому доводи захисту про те, що поліцейські не запропонували пройти огляд на місці, суд визнав безпідставними.

Відмова від огляду утворює склад правопорушення

Апеляційний суд наголосив, що відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 130 КУпАП для притягнення особи до адміністративної відповідальності має значення факт відмови від проходження огляду у встановленому законом порядку.

Суд також зазначив, що причини такої відмови не впливають на наявність складу адміністративного правопорушення, крім випадків, передбачених статтею 17 КУпАП.

Оскільки факт відмови підтверджувався протоколом про адміністративне правопорушення, направленням на медичний огляд та відеозаписом із нагрудних камер поліцейських, апеляційний суд дійшов висновку, що вина водія доведена належними, допустимими та достатніми доказами.

У результаті апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а постанову Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра — без змін. Постанова апеляційного суду у справі 199/11453/25 набрала законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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