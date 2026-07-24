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Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня 2026 року: Зеленський підписав закони

11:53, 24 липня 2026 110
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Президент Володимир Зеленський підписав закони, якими воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів.
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня 2026 року: Зеленський підписав закони
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони №4928-IX та №4929-IX, якими продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. 

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Закон №4928-IX передбачає продовження строку дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року на 90 днів.

Законом №4929-IX на такий самий строк — з 2 серпня 2026 року — продовжено проведення загальної мобілізації.

Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація в Україні діятимуть ще 90 діб, тобто до 31 жовтня 2026 року.

Як відомо, Верховна Рада 14 липня підтримала два законопроєкти щодо:

  • продовження воєнного стану, за проголосували 313 народних депутатів
  • загальної мобілізації, за проголосували 311 народних депутатів

Це було вже 20-те голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення. 

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