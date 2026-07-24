Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що аеропорти Львів» і «Бориспіль» готові приймати цивільні рейси, але їх відкриття можливе лише після вирішення безпекових питань.

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Міжнародний аеропорт «Львів» готовий до відновлення авіасполучення, однак остаточне рішення залежить виключно від безпекової ситуації. Якщо відповідні умови будуть забезпечені, польоти можуть поновитися вже за кілька тижнів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, як львівський аеропорт, так і аеропорт «Бориспіль» перебувають у робочому стані та технічно готові приймати рейси.

Він зазначив, що після врегулювання питань безпеки обидва летовища зможуть швидко відновити свою роботу.

«Йдеться про тижні, а не про місяці. Щойно будуть вирішені безпекові питання, аеропорти зможуть відновити роботу», — сказав Садовий в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, повітряний простір України для цивільної авіації було закрито 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді питання відновлення роботи українських аеропортів неодноразово обговорювалося, однак ключовою умовою для поновлення польотів залишається безпекова ситуація.

Водночас навесні 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка мала займатися підготовкою до відновлення функціонування українських аеропортів та польотів цивільної авіації.

Також у 2025 році гендиректорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська повідомляла що у разі оптимістичного сценарію, в Україні може відновити роботу перший аеропорт.

Крім цього, повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба.

Також аеропорт «Бориспіль» проводив переговори з лоукостером Wizz Air у 2025 році щодо відновлення рейсів.

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