  1. В Україні

Аеропорти «Бориспіль» і «Львів» готові відновити польоти після вирішення безпекових питань — Андрій Садовий

11:32, 24 липня 2026 129
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що аеропорти Львів» і «Бориспіль» готові приймати цивільні рейси, але їх відкриття можливе лише після вирішення безпекових питань.
Аеропорти «Бориспіль» і «Львів» готові відновити польоти після вирішення безпекових питань — Андрій Садовий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародний аеропорт «Львів» готовий до відновлення авіасполучення, однак остаточне рішення залежить виключно від безпекової ситуації. Якщо відповідні умови будуть забезпечені, польоти можуть поновитися вже за кілька тижнів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, як львівський аеропорт, так і аеропорт «Бориспіль» перебувають у робочому стані та технічно готові приймати рейси.

Він зазначив, що після врегулювання питань безпеки обидва летовища зможуть швидко відновити свою роботу.

«Йдеться про тижні, а не про місяці. Щойно будуть вирішені безпекові питання, аеропорти зможуть відновити роботу», — сказав Садовий в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, повітряний простір України для цивільної авіації було закрито 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді питання відновлення роботи українських аеропортів неодноразово обговорювалося, однак ключовою умовою для поновлення польотів залишається безпекова ситуація.

Водночас навесні 2026 року Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка мала займатися підготовкою до відновлення функціонування українських аеропортів та польотів цивільної авіації.

Також у 2025 році гендиректорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська повідомляла що у разі оптимістичного сценарію, в Україні може відновити роботу перший аеропорт.

Крім цього, повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба.

Також аеропорт «Бориспіль» проводив переговори з лоукостером Wizz Air у 2025 році щодо відновлення рейсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Львів Бориспіль аеропорт

Популярні новини

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 8k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 8k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 5k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 5k
Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 12k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Втратили документи через окупацію: Верховний Суд пояснив, коли факт проживання можна довести через суд

Якщо особа не може отримати документи через окупацію території, факт постійного проживання в Україні може бути встановлений судом у порядку окремого провадження.

ЄСПЛ вказав українським судам на помилки при обґрунтуванні тримання під вартою при підозрі в колаборації з РФ

ЄСПЛ визнав, що сама лише тяжкість обвинувачення у злочинах проти національної безпеки не виправдовує тривале тримання особи під вартою.

ВПО захистять від виселення, скасують пеню за кредитами та дадуть змогу обирати житло онлайн: які зміни чекають з осені

Восени в Україні почнуть діяти нові законодавчі механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб – від цифровізації документів до додаткового захисту соціальних прав.

Андрій Бутенко, міністр освіти і науки: біографія, кар'єра та наукова діяльність

Андрій Бутенко — український науковець, освітянин, кандидат історичних наук, доцент, який з липня 2026 року обіймає посаду міністра освіти і науки України.

КСУ встановив нові стандарти для слідчих суддів: застава — це не викуп і не кримінальне покарання

КСУ відповів, чи може суд призначити заставу, яку неможливо сплатити: попри те, що верхня межа застави інколи не обмежена цифрою, вона має бути обмежена здоровим глуздом та майновим станом особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]