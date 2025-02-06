Авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба

Повернення Ryanair планує 25 маршрутів і бази в Києві та Львові після відкриття повітряного простору.

Фото: The Independent

Авіакомпанія Ryanair має намір стати першою, хто відновить польоти в Україну після відкриття повітряного простору. Генеральний директор компанії Майкл О’Лірі заявив, що вже розроблено план запуску 25 маршрутів, повідомляє The Independent.

«Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернулася в Україну, і у нас є план запустити близько 25 маршрутів до та з Києва та Львова протягом шести тижнів після відновлення неба. Нам потрібно шість тижнів, щоб заповнити ці рейси», – зазначив О’Лірі.

За його словами, Ryanair створить бази в обох містах і відкриє польоти до 25 напрямків, зокрема, ймовірно, до Лондона. Він також зазначив, що хоча Одеський аеропорт зазнав пошкоджень, Київ та Львів можуть швидко відновити пасажирське сполучення.

«Вони запускають багажну карусель у Києві щотижня, щоб переконатися, що все працює - вони готові до роботи», – додав О’Лірі.

Цивільна авіація в Україні була призупинена 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ. Наразі Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вказує на високі ризики для цивільних літаків через військові дії та загрозу як навмисного, так і помилкового ураження.

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