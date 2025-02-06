Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба

Возвращение Ryanair планирует 25 маршрутов и базы в Киеве и Львове после открытия воздушного пространства.

Фото: The Independent

Авиакомпания Ryanair намерена стать первой, кто возобновит полеты в Украину после открытия воздушного пространства. Генеральный директор компании Майкл О'Лири заявил, что уже разработан план запуска 25 маршрутов, сообщает The Independent.

«Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы», - отметил О'Лири.

По его словам, Ryanair создаст базы в обоих городах и откроет полеты до 25 направлений, в частности, вероятно, в Лондон. Он также отметил, что хотя Одесский аэропорт получил повреждения, Киев и Львов могут быстро восстановить пассажирское сообщение.

«Они запускают багажную карусель в Киеве еженедельно, чтобы убедиться, что все работает - они готовы к работе», - добавил О'Лири.

Гражданская авиация в Украине была приостановлена 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ. Сейчас Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) указывает на высокие риски для гражданских самолетов из-за военных действий и угрозу как умышленного, так и ошибочного поражения.

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