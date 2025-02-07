Может ли предприятие принять на практику студента, обучающегося на дневной форме

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.

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Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, вправе ли предприятие при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Порядок проведения практики студентов высших учебных заведений Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 8.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под № 35. Практика студентов является неотъемлемой составной частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

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