Чи може підприємство прийняти на практику студента, який навчається на денній формі

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

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Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

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