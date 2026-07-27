Полиция Вроцлава о нападении на украинцев: нападение могло иметь мотив национальной неприязни, но ему предшествовала ссора

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в польском Вроцлаве напали на молодую пару из Украины. По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский акцент потерпевших.

Александра Фреус из полиции Вроцлава подтвердила информацию о том, что 26 июля во Вроцлаве на улице Окулицкого трое мужчин избили пару украинцев. Инцидент произошел в 18:30, возраст пострадавших — 20 и 21 год.

По словам сотрудницы полиции, нападение могло иметь мотив национальной неприязни, однако ему также предшествовала ссора в магазине.

«Все указывает на то, что это также могло быть мотивом действий нападавших, однако по предварительным выводам следователей также следует, что в магазине между парой и нападавшими произошло недоразумение», — сказала Фреус в комментарии BBC News Украина.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.