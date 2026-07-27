  1. В мире
  2. / В Украине

Полиция Вроцлава о нападении на украинцев: нападение могло иметь мотив национальной неприязни, но ему предшествовала ссора

14:32, 27 июля 2026 185
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
Полиция Вроцлава о нападении на украинцев: нападение могло иметь мотив национальной неприязни, но ему предшествовала ссора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в польском Вроцлаве напали на молодую пару из Украины. По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский акцент потерпевших. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Александра Фреус из полиции Вроцлава подтвердила информацию о том, что 26 июля во Вроцлаве на улице Окулицкого трое мужчин избили пару украинцев. Инцидент произошел в 18:30, возраст пострадавших — 20 и 21 год.

По словам сотрудницы полиции, нападение могло иметь мотив национальной неприязни, однако ему также предшествовала ссора в магазине.

«Все указывает на то, что это также могло быть мотивом действий нападавших, однако по предварительным выводам следователей также следует, что в магазине между парой и нападавшими произошло недоразумение», — сказала Фреус в комментарии BBC News Украина.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 9k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 18k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 8k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 6k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 5k
Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд

Невключенная бодикамера во время мобилизации может стоить военнослужащему ТЦК 17 тысяч гривен — подтвердил суд

20:49, 26 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]