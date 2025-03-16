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Аеропорт у Львові можуть відкрити вже наприкінці весни, — гендиректор Тетяна Романовська

08:45, 16 березня 2025
У Львові невдовзі можуть відкрити аеропорт.
Аеропорт у Львові можуть відкрити вже наприкінці весни, — гендиректор Тетяна Романовська
Фото: lviv1256.com
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Гендиректорка міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська повідомила, що у разі оптимістичного сценарію, вже цієї весни в Україні може відновити роботу перший аеропорт, пише видання «Високий замок».

За її словами, у випадку позитивного результату щодо припинення війни у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт «Львів» для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба - це літо.

Романовська додала, що у Львові готові працювати 5-7 авіакомпаній, а саме впродовж місяця після запуску терміналу. Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України - ужгородського.

«Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, «Турецькі авіалінії», Sky Up, «Австрійські авіалінії», Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати», - сказала вона.

Гендиректорка аеропорту «Львів» зазначила, що хотіла б, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день.

«Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре», - резюмувала вона.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair планує першою відновити польоти в Україну після відкриття неба.

Додамо, аеропорт «Бориспіль» провів переговори з лоукостером Wizz Air щодо відновлення рейсів.

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Львів

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