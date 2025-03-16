Марко Рубіо провів телефонну розмову із Сергієм Лавровим — про що говорили

У суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Про це повідомив офіційний сайт Держдепартаменту США.
Наголошується, що сторони обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжити роботу щодо відновлення зв'язку між США та РФ.
Також Рубіо розповів Лаврову про операцію США проти хуситів у Ємені.
«Держсекретар поінформував Росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі», - йдеться в публікації.
Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з Володимиром Путіним, в якій обговорювали можливість припинення війни в Україні.
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