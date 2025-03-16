Усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку

Всі постійні співробітники «Голосу Америки», включаючи керівників агентства, припиняють роботу.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Згодом стало відомо, що усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну оплачувану відпустку до «іншого повідомлення». Про це повідомив правозахисник і журналіст Роберт Скотт Гортон, опублікувавши лист до працівників «Голосу Америки».

У листі сказано, що о 9:43 ранку15 березня директорка Управління кадрових ресурсів Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Крістал Г. Томас оголосила, що їх відправлено в адміністративну відпустку. Внаслідок цього всі постійні співробітники, включаючи керівників агентства, повинні негайно припинити роботу, що означає фактичну зупинку виробництва новин.

За даними агентства Reuters, у електронних листах, надісланих керівником відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа, містилася інструкція не входити до робочих приміщень і не отримувати доступ до внутрішніх систем. Але наразі невідомо, скільки співробітників було відправлено у відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити Reuters, Радіо Свобода та Голосу Америки за підписку на новини.

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