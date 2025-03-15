Трамп підписав указ, спрямований на ліквідацію агентств — серед них агентство, яке керує «Голосом Америки» та «Радіо Свобода»

Указ, підписаний президентом США, також включає скорочення персоналу.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Указ, підписаний президентом США, також включає скорочення персоналу.

Скорочення торкнуться Федеральної служби медіації та примирення, Агентства США з глобальних медіа, Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона, Інституту музейного та бібліотечного обслуговування, Міжвідомчої ради США з питань бездомності, Фонду фінансових інституцій громадського розвитку, Агентства з розвитку бізнесу меншин та Комісії з арктичних досліджень.

Згідно з указом Трампа, відомства зобов'язані протягом семи днів подати плани директору Адміністративно-бюджетного управління США щодо реалізації указу.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити Reuters, Радіо Свобода та Голосу Америки за підписку на новини.

Нагадаємо, раніше Reuters розповсюдило фейк про відключення України від Starlink.

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