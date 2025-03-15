Ілон Маск анонсував перший політ та висадку людей на Марсі

Якщо все пройде успішно, то висадки людей на планету можуть відбутися у 2029-му році.

Джерело фото: AP

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Ілон Маск оголосив, що перший політ на Червону планету, здійснюваний зорельотом, відбудеться наприкінці 2026 року. Під час цього польоту на борту буде знаходитись робот Оптімус. Про це розповів засновник компанії SpaceX Ілон Маск на сторінці в X.

Перші кораблі полетять без екіпажу. Якщо все буде успішно, то висадки людей на планету відбудуться за 3 роки — у 2029-му. Хоча найбільш ймовірна дата, за словами Маска, у 2031 році.

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