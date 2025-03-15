Илон Маск анонсировал первый полет и высадку людей на Марсе

Если все пройдет успешно, то высадка людей на планету может состоятся в 2029 году.

Источник фото: AP

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Илон Маск объявил, что первый полет на Красную планету, выполняемый космическим кораблем, состоится в конце 2026 года. Во время этого полета на борту будет находиться робот Оптимус. Об этом рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в X.

Первые корабли полетят без экипажа. Если все пройдет успешно, то высадка людей на планету состоится через 3 года — в 2029 году. Однако, по словам Маска, наиболее вероятная дата — 2031 год.

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