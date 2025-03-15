В США новый скандал – демократы из Сената поддержали Трампа и проголосовали за временный бюджет

Демократы в Сенате неожиданно поддержали республиканцев и Трампа, проголосовав за временный бюджет до 30 сентября.

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В США Сенат одобрил семимесячный временный бюджет, чтобы избежать шатдауна. Как пишет Politico, это большая победа для президента Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе, что также вызвало раскол в Демократической партии. Теперь законопроект направляется в Белый дом для подписания президентом, всего за несколько часов до крайнего срока, необходимого для поддержания работы федерального правительства.

За проект проголосовали 54 сенатора, еще 46 выступили против. Также Сенат отклонил четыре поправки.

Этот временный бюджет профинансирует работу правительства до конца текущего финансового года. Он сокращает невоенные расходы примерно на $13 миллиардов и увеличивает оборонные расходы примерно на $6 миллиардов по сравнению с текущими бюджетами.

Демократы выступали за более короткий, четырехнедельный временный бюджет, чтобы сохранить текущий уровень финансирования и выиграть больше времени для согласования двухпартийного финансового пакета.

Но в итоге лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что проголосует за проект. Он решил, что рисковать шатдауном не стоит. Таким образом, этот шаг Шумера вызвал шок в Демократической партии и обнажил разногласия между ее членами, поскольку некоторые проголосовали «за», тогда как другие присоединились к остальной части демократической фракции и проголосовали «против».

Бывший спикер Палаты представителей и бывший партнер Шумера Нэнси Пелоси раскритиковала такое решение демократов.

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