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Джей Ди Венс надеется, что судьба TikTok в США будет решена до начала апреля

18:55, 15 марта 2025
Судьба TikTok в США оставалась под вопросом с прошлого года, после того как тогдашний президент Джо Байден подписал закон, обязывающий компанию ByteDance продать его.
Джей Ди Венс надеется, что судьба TikTok в США будет решена до начала апреля
Источник фото: Reuters
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Вице-президент США Джей Ди Венс надеется, что сделка по продаже TikTok будет заключена до конечного срока в апреле. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Почти наверняка будет заключена сделка на высоком уровне, которая, на мой взгляд, удовлетворит наши интересы национальной безопасности и позволит создать отдельную американскую компанию TikTok», – сказал Венс, которого президент Дональд Трамп попросил помочь с заключением такой сделки.

Судьба TikTok в США оставалась под вопросом с прошлого года, после того как тогдашний президент Джо Байден подписал закон, обязывающий китайского владельца приложения, компанию ByteDance, продать его некитайскому покупателю, иначе социальная сеть будет запрещена в США. Венс работает с советником по национальной безопасности Майклом Волцом над поиском покупателя в США.

В первый день своего пребывания в должности Трамп подписал указ, которым «поручил генеральному прокурору не предпринимать никаких мер по обеспечению исполнения» запрета в течение 75 дней, предоставив TikTok время до 5 апреля для поиска покупателя в США.

Венс, который не предоставил конкретных деталей о переговорах или потенциальных покупателях, отметил, что существует ряд бюрократических вопросов, которые могут задержать заключение сделки после истечения установленного срока.

«Мы пытаемся закрыть этот вопрос до начала апреля. Думаю, что основные очертания сделки будут очень четкими. Вопрос в том, сможем ли мы подготовить все документы», – заявил вице-президент.

По его словам, ключевая проблема заключается в распределении собственности в новом совместном предприятии.

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США Дональд Трамп Джо Байден TikTok

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