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Адвокаты озвучили проблемы, возникающие при постановке на военный учет по новому месту проживания

11:05, 15 марта 2025
В НААУ обозначили, с какими проблемами сталкиваются военнообязанные при постановке на военный учет.
Адвокаты озвучили проблемы, возникающие при постановке на военный учет по новому месту проживания
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Как указывают в Национальной Ассоциации Адвокатов Украины, вопросы военного учета и мобилизации остаются одними из самых острых в обществе, порождая многочисленные вопросы о соблюдении прав граждан в этих процессах. Изменения в законодательстве, цифровизация военного учета, требования к регистрации места проживания и прохождению военно-врачебной комиссии создают ситуации, в которых даже юристы не всегда могут однозначно истолковать нормы права.

В частности, глава Комитета НААУ по вопросам военного права Мария Островская обозначила проблемы, возникающие при смене места проживания в контексте правил военного учета.

Адвокат отметила, что при переезде в новое жилье изменить адрес в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста недостаточно. Это не заменяет личной явки в ТЦК для постановки на военный учет по новому месту проживания, если юрисдикция ТЦК другая. На оба обязательства законодатель отвел 7 дней, которые начинают отсчет одновременно.

Благодаря последним изменениям, перед постановкой на военный учет больше не требуется предварительное восстановление военного учетного документа, если он утрачен, отсутствует или поврежден. При этом смена жилья влечет сначала постановку на военный учет по новому месту проживания, а только потом снятие с учета (в отличие от предыдущего порядка). Сегодня это разрешено делать дистанционно. Следующий шаг после постановки на военный учет – регистрация адреса в ЦНАПе. На выполнение этого обязательства законодатель предоставляет 30 дней. В противном случае наступает ответственность по ст. 197 КУоАП (Проживание без регистрации места жительства).

Среди проблем, с которыми сталкивается человек при постановке на учет по новому месту проживания, Островская назвала отказ в принятии документов, не подтверждающих право собственности на жилье. В ТЦК часто сложно доказать право на проживание договором аренды, что не соответствует Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление Кабмина от 30.12.2022 №1487) и Порядку декларирования и регистрации места проживания (пребывания) (постановление Кабмина от 07.02.2022 №265). В связи с этим ситуация стала предметом недавнего обращения Комитета по вопросам военного права в Министерство обороны Украины и Киевский городской ТЦК.

Что касается проблем с регистрацией места жительства в ЦНАПе, то среди них – отказ в принятии электронного военного учетного документа. В связи с этим комитет также направил запрос в Киевский ЦНАП, который подтвердил, что согласно Порядку оформления (создания) и выдачи военного учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов (постановление Кабмина от 16.05.2024 №559), бумажный и электронный ВОД имеют одинаковую юридическую силу.

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