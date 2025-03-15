В Киеве возобновил работу метрополитен между станциями Лесная и Днепр – что известно

Поезда снова курсируют между станциями Академгородок – Лесная.

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Станции наземного участка красной линии метро в столице возобновили свою работу. Таким образом, поезда снова курсируют между станциями «Академгородок» – «Лесная».

«Метрополитен работает в обычном режиме», – заявили в КГГА.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 6 наземных станций «красной линии» метро были закрыты для входа пассажиров. Поезда временно не курсировали между станциями «Лесная» и «Днепр». Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метрополитена и частично их повредил.

В КГГА заявили, что для пассажиров организовали движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена.

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