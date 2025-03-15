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Метро между станциями Лесная и Днепр в Киеве не работает – как ходят автобусы

08:28, 15 марта 2025
Для пассажиров организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена.
Метро между станциями Лесная и Днепр в Киеве не работает – как ходят автобусы
Иллюстративное изображение: Униан
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 6 наземных станций «красной линии» метро закрыты для входа пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями «Лесная» и «Днепр». Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метрополитена и частично их повредил.

В КГГА сообщили, что для пассажиров организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена.

Движение автобусов осуществляется в направлении от станции метро «Лесная» до «Арсенальной» вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная».

В обратном направлении – по тому же маршруту, за исключением участка между станциями метро «Дарница» и «Черниговская». Здесь транспорт движется по улице Андрея Малишко.

Кроме того, увеличено количество трамваев маршрутов № 8 и № 27, а также автобусов № 118.

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Киев КГГА транспорт метро

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