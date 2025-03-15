В Киеве не работает наземная часть метро – поезда не курсируют между станциями «Лесная» и «Днепр»

Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метрополитена и частично их повредил.

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В Киеве 6 наземных станций «красной линии» метро закрыты для входа пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями «Лесная» и «Днепр». Об этом сообщают в КГГА.

Причина

Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метрополитена и частично их повредил.

В настоящее время на месте работают все специалисты для ликвидации последствий. Об инциденте стало известно примерно в 6:19.

Восстановление движения

О возобновлении движения поездов наземным участком сообщат дополнительно.

Однако для устранения последствий потребуется примерно 4-5 часов.

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