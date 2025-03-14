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Украина попала в «шторм» демографического кризиса

21:56, 14 марта 2025
Война и эмиграция угрожают катастрофическим демографическим сокращением в Украине.
Украина попала в «шторм» демографического кризиса
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Демографическая ситуация в Украине может значительно ухудшиться после окончания войны и открытия границ, если правительство не примет меры, чтобы удержать мужчин, которые планируют уехать к своим семьям в Европе. Об этом в интервью Politico заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

По словам Либановой, война лишь усилила демографические проблемы, которые существовали в Украине еще до 2014 года. В частности, страна уже тогда переживала тревожный демографический спад, в значительной степени из-за эмиграции и низкого уровня рождаемости. «Мы не рожаем необходимого количества детей. С 1991 года уровень смертности превышает уровень рождаемости. Каждое следующее поколение уменьшается немного меньше, но [все равно] меньше, чем предыдущее. А сейчас из-за войны многие дети, которые должны были родиться, уже никогда не увидят свет», - отметила Либанова.

По ее мнению, война привела к тому, что многие дети, которые могли бы родиться, уже не увидят свет. К 2024 году численность населения Украины сократилась до 37,9 миллиона человек, а некоторые демографы считают, что на подконтрольных Украине территориях осталось не более 30 миллионов.

Либанова также отметила, что из нескольких миллионов беженцев, которые выехали из Украины после полномасштабного вторжения России, лишь около 30% вернутся на родину. Это подтверждает опыт Балканских войн 1990-х годов. Она подчеркнула, что основной задачей государства является не только возвращение беженцев, но и предотвращение выезда мужчин из страны, чтобы не допустить еще большего демографического сокращения.

Либанова отметила, что большинство беженцев - это женщины детородного возраста, и если мужчины уедут, последствия для демографии могут быть катастрофическими.

Она также отметила негативные последствия войны для здоровья населения. В ближайшие годы, по прогнозам демографа, уровень смертности может вырасти из-за стресса, депрессии, плохого питания и отсутствия надлежащей медицинской помощи. «Даже больше... будут умирать от инфарктов и инсультов из-за стресса, депрессии, плохого питания и отсутствия скорой медицинской помощи от перегруженной медицинской системы», - добавила она.

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война граница

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