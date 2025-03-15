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Больше деталей о прекращении огня в Украине будет известно 17 марта, – Трамп

08:12, 15 марта 2025
Трамп оптимистично оценивает переговоры о прекращении огня в Украине.
Больше деталей о прекращении огня в Украине будет известно 17 марта, – Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше относительно возможного прекращения огня в Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

Трамп отметил, что, по его мнению, «все идет хорошо» по прекращению войны между Россией и Украиной.

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», - сказал он.

Однако президент США отказался комментировать, какие именно меры будут приняты в ответ на возможные нарушения прекращения огня со стороны России, но вновь выразил надежду на достижение согласия с Владимиром Путиным.

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США россия Дональд Трамп война

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