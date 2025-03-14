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Членство Украины в ЕС является пунктом номер один экономических гарантий – Зеленский

21:19, 14 марта 2025
Зеленский: Венгрия является единственной страной, которая блокирует членство Украины в ЕС.
Членство Украины в ЕС является пунктом номер один экономических гарантий – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная страна, которая сейчас блокирует решение о членстве Украины в Европейском Союзе, - это Венгрия. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что вопрос членства Украины в ЕС является важным элементом экономических гарантий для страны после окончания войны. «Пункт номер экономических гарантий для Украины - членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны. Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США», - отметил он.

Президент также выразил мнение, что Венгрия будет ориентироваться на политику США в вопросе поддержки европейской интеграции Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату - 1 января 2030 года.

Кроме того, сообщалось, что лидеры ЕС могут добавить в финальное коммюнике жесткую формулировку, что вступление Украины в ЕС до 2030 года является важной гарантией безопасности.

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ЕС Венгрия Владимир Зеленский

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