Членство Украины в ЕС является пунктом номер один экономических гарантий – Зеленский

Зеленский: Венгрия является единственной страной, которая блокирует членство Украины в ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная страна, которая сейчас блокирует решение о членстве Украины в Европейском Союзе, - это Венгрия. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что вопрос членства Украины в ЕС является важным элементом экономических гарантий для страны после окончания войны. «Пункт номер экономических гарантий для Украины - членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны. Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США», - отметил он.

Президент также выразил мнение, что Венгрия будет ориентироваться на политику США в вопросе поддержки европейской интеграции Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату - 1 января 2030 года.

Кроме того, сообщалось, что лидеры ЕС могут добавить в финальное коммюнике жесткую формулировку, что вступление Украины в ЕС до 2030 года является важной гарантией безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.