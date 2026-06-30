Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция во вторник, 30 июня, заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E.

«Вместе со Швецией мы продолжаем усиливать украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E», — сказал Глава государства.

Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил президент.

Также, в рамках предварительных договоренностей с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы Воздушным силам Украины уже в начале 2027 года.

В свою очередь министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина закупает 16 Gripen E за средства еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции.

Gripen способны нести ракеты Meteor, поэтому могут стать одним из ключевых факторов технологического преимущества Украины, добавил Федоров.

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