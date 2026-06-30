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Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

22:04, 30 червня 2026
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Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.
Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E.

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«Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E», – сказав Глава держави.

Разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки, зазначив президент.

Також, у межах попередніх домовленостей із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, перші 16 літаків Gripen C/D буде передано Повітряним силам України уже на початку 2027 року.

У свою чергу міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна закуповує 16 Gripen E за кошти єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.

Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України, додав Федоров.

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Україна Швеція Володимир Зеленський

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