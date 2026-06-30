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Кабмін схвалив Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2030 року

21:54, 30 червня 2026
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Операційний план передбачає проведення низки інформаційно-просвітницьких кампаній.
Кабмін схвалив Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2030 року
Фото: НАЗК
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Кабінет Міністрів схвалив Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції  до 2030 року та операційний план заходів до 2028 року. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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«79% українців називають корупцію однією з ключових проблем держави, але реальний корупційний досвід мають лише 19%. Заходи нової Стратегії спрямовані саме на подолання розриву між суспільним сприйняттям корупції та реальним досвідом громадян», - заявили у НАЗК.

Підвищення рівня обізнаності громадян щодо запобігання та протидії корупції є важливим кроком для зниження її рівня у державі.

«Ухвалення Стратегії забезпечить логічне продовження системної антикорупційної комунікації та сприятиме висвітленню секторальних змін, які зменшують корупційний досвід громадян при взаємодії з державою», – зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Які заходи заплановано?

Операційний план передбачає проведення низки інформаційно-просвітницьких кампаній про:

- антикорупційні заходи у контексті євроінтеграції України;

- способи повідомлення про корупцію;

- роль і компетенцію уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

- результати діяльності антикорупційних органів;

- популяризацію державних сервісів та ініціатив, які мають антикорупційний ефект тощо.

Також передбачено розробити:

- інформаційно-аналітичну платформу (публічний дашборд) для висвітлення динаміки притягнення винних осіб до відповідальності;

- інтерактивні продукти, навчальні симулятори та тести на тему практичних антикорупційних інструментів;

- здійснювати моніторинг медіапростору для протидії дезінформаційним наративам.

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корупція Кабінет Міністрів України НАЗК

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