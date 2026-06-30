Правительство одобрило Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2030 года

Операционный план предусматривает проведение ряда информационно-просветительских кампаний.

Фото: НАПК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2030 года и операционный план мероприятий до 2028 года. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«79% украинцев называют коррупцию одной из ключевых проблем государства, однако реальный коррупционный опыт имеют лишь 19%. Мероприятия новой Стратегии направлены именно на преодоление разрыва между общественным восприятием коррупции и реальным опытом граждан», — заявили в НАПК.

Повышение уровня осведомленности граждан о предотвращении и противодействии коррупции является важным шагом для снижения ее уровня в государстве.

«Принятие Стратегии обеспечит логическое продолжение системной антикоррупционной коммуникации и будет способствовать освещению секторальных изменений, которые уменьшают коррупционный опыт граждан при взаимодействии с государством», — отметил председатель НАПК Виктор Павлущик.

Какие мероприятия запланированы?

Операционный план предусматривает проведение ряда информационно-просветительских кампаний о:

антикоррупционных мерах в контексте евроинтеграции Украины;

способах сообщения о коррупции;

роли и компетенции уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции;

результатах деятельности антикоррупционных органов;

популяризации государственных сервисов и инициатив, имеющих антикоррупционный эффект, и т.д.

Также предусмотрено разработать:

информационно-аналитическую платформу (публичный дашборд) для освещения динамики привлечения виновных лиц к ответственности;

интерактивные продукты, учебные симуляторы и тесты по теме практических антикоррупционных инструментов;

осуществлять мониторинг медиапространства для противодействия дезинформационным нарративам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.