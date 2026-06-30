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Правительство одобрило Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2030 года

21:54, 30 июня 2026
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Операционный план предусматривает проведение ряда информационно-просветительских кампаний.
Правительство одобрило Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2030 года
Фото: НАПК
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Кабинет Министров одобрил Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2030 года и операционный план мероприятий до 2028 года. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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«79% украинцев называют коррупцию одной из ключевых проблем государства, однако реальный коррупционный опыт имеют лишь 19%. Мероприятия новой Стратегии направлены именно на преодоление разрыва между общественным восприятием коррупции и реальным опытом граждан», — заявили в НАПК.

Повышение уровня осведомленности граждан о предотвращении и противодействии коррупции является важным шагом для снижения ее уровня в государстве.

«Принятие Стратегии обеспечит логическое продолжение системной антикоррупционной коммуникации и будет способствовать освещению секторальных изменений, которые уменьшают коррупционный опыт граждан при взаимодействии с государством», — отметил председатель НАПК Виктор Павлущик.

Какие мероприятия запланированы?

Операционный план предусматривает проведение ряда информационно-просветительских кампаний о:

  • антикоррупционных мерах в контексте евроинтеграции Украины;
  • способах сообщения о коррупции;
  • роли и компетенции уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
  • результатах деятельности антикоррупционных органов;
  • популяризации государственных сервисов и инициатив, имеющих антикоррупционный эффект, и т.д.

Также предусмотрено разработать:

  • информационно-аналитическую платформу (публичный дашборд) для освещения динамики привлечения виновных лиц к ответственности;
  • интерактивные продукты, учебные симуляторы и тесты по теме практических антикоррупционных инструментов;
  • осуществлять мониторинг медиапространства для противодействия дезинформационным нарративам.

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коррупция Кабинет Министров Украины НАПК

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