БЭБ может получить защищенную связь для спецопераций — Раде рекомендуют принять законопроект в целом

Законопроект окончательно исключает из законодательства упоминания о налоговой полиции, завершая переход к современной системе обеспечения экономической безопасности.

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Во вторник, 30 июня, Комитет по вопросам цифровой трансформации вернулся к рассмотрению законопроекта № 14369 об усилении цифровой защищенности Бюро экономической безопасности.

Инициатива направлена на предоставление БЭБ статуса специального пользователя радиочастотного спектра. Это позволит Бюро использовать защищенные каналы связи, что сделает невозможной утечку информации при подготовке спецопераций, а также обеспечит стабильную связь в закрытом режиме.

Кроме того, законопроект окончательно исключает из законодательства упоминания о налоговой полиции, завершая переход к современной системе обеспечения экономической безопасности.

Народные депутаты Украины — члены Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять законопроект № 14369 за основу и в целом как Закон.

«Судебно-юридическая газета» ранее подробно анализировала этот проект закона.

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